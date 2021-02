Nel caso in cui siete clienti di WindTre, avrete sicuramente ricevuto un SMS che annuncia il blocco ai servizi VAS dal 21 marzo 2021. Non si tratta assolutamente di una bufala e non c’è nessun motivo per allarmarsi: l’SMS, di fatto, è stato inviato a tutti quelli che possiedono una SIM WindTre dopo un provvedimento preso dall’AGCOM. Ma cosa sono i servizi VAS?

I servizi VAS sono dei servizi a sovrapprezzo, detti anche “a contenuto” o “premium” e sono dei servizi secondari al di fuori dei servizi base previsti dall’operatore. Ad esempio, i servizi di oroscopo, news, meteo e download di suonerie. Il loro costo è variabile e dipende dall’attivazione. I soldi vengono scalati dal credito residuo.

WindTre: il motivo per cui l’AGCOM ha bloccato i servizi VAS

L’AGCOM ha voluto prendere questa decisione molto importante qualche giorno fa: bloccare, sulle SIM degli operatori, i servizi premium in abbonamento forniti tramite SMS, MMS e connessione dati su reti mobili. Dal 21, dunque, l’attivazione di un servizio dovrà essere consapevole e documentabile.

Per questo motivo, la procedura da seguire sarà precisa, e prevede l’inserimento di una password a tempo (OTP). Sul sito di WindTre, inoltre, si ribadisce che il blocco dei servizi può essere fatto in qualsiasi momento, andando a seguire la procedura sul sito del servizio, nell’SMS ricevuto al momento di attivazione o chiamando gratuitamente il numero verde del Call Center Unico CSP al numero 800.44.22.99.

I clienti WindTre possono visualizzare l’elenco dei servizi attivi: