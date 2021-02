Periodicamente WhatsApp introduce nuovi aggiornamenti sulla sua piattaforma, riuscendo a dare agli utenti nuovi input per un’esperienza ad altissimi livelli. La nota applicazione che si occupa di messaggistica istantanea ormai da diversi anni, sta riuscendo infatti a dare un gran contributo anche durante questo periodo di emergenza.

La propensione al continuo aggiornamento ha infatti portato le persone a non capire un aspetto molto importante. WhatsApp ogni anno ha bisogno di eliminare dalla sua lista di supporto diversi dispositivi, i quali vengono ritenuti dall’azienda come obsoleti. In questo caso infatti ci sono tantissime modifiche apportate che gli smartphone in questione non riuscirebbero a sostenere, girando dunque male. Proprio per questo abbiamo deciso di far presente a tutti che questo mese il supporto a WhatsApp sarà tolto a molti smartphone della vecchia guardia. Proprio in basso potete trovare una lista completa con tutti i nomi e i modelli.

WhatsApp: ecco tutti gli smartphone che dovranno fare a meno dell’applicazione a partire da questo mese

La lista di smartphone che trovate qui in basso dovrà fare a meno di WhatsApp a partire proprio dalla fine di questo mese di febbraio.

Tale destino sarà quindi riservato agli iPhone 4 o modelli precedenti ma anche ad un lungo elenco di smartphone di casa Android. Tra questi ecco anche Galaxy S2 così come Huawei Ascend P1 ed il Motorola Droid RAZR. In basso trovate una rapida lista con i modelli più iconici che abbandoneranno la celebre app di messaggistica istantanea: