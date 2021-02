Caviar è per certi versi un nome abbastanza noto, un gioielliere che negli anni si è messo a modificare versioni di smartphone rendendoli particolarmente appariscenti e opulenti. Con l’arrivo della PlayStation 5 ha deciso di uscire dai propri confini per dare vita a una versione da milionari, una console di ultima generazione di Sony denominata Golden Rock.

Il costo base di partenza di questo gioiello, letteralmente a questo giro, è di 499.000 dollari. Si tratta della versione senza unità di lettura di dischi fisici. Un pezzo ovviamente dedicato a persone ricche e molte di queste hanno già deciso di volerne uno. Apparentemente si sta parlando di già 1.342 richieste e tra questi c’è anche LeBron James.

Caviar ci metterà un po’ a consegnare tutte queste unità di PlayStation 5. La creazione del prototipo ha richiesto quattro mesi e per riuscirci hanno dovuto richiedere l’aiuto di un esperto nella lavorazione dell’oro. Questo ne aumenta il prezzo e l’altro aspetto ovvio dietro il costo è il fatto che è ricoperta da 4,5 chilogrammi di oro 18 carati.

PlayStation 5 d’oro: roba da milionari

A completare il set ci sarà anche un controller particolare, un modello rivestito di pelle di coccodrillo in tinta nera, ma apparentemente sembra che ne arriverà anche uno d’oro che sembra però in working progress. In aggiunta, non sono le uniche versioni personalizzate di PlayStation 5 che Caviar propone. Una versione Carbon, che come suggerisce il nome è rivesta di fibra di carbonio, il cui costo è di 5.830 dollari. Un’altra ancora è invece rivestita di pelle di coccodrillo e il suo costo è di 8.140 dollari.