La casa automobilistica Nissan ha finalmente tolto i veli sul suo nuovo crossover elettrico. Stiamo parlando del nuovo Nissan Qashqai che arriva oggi alla terza generazione e porta con sé tante novità e punta a sorprendere con un nuovo design e tanta innovazione.

Nissan Qashqai: ufficiale la nuova versione del crossover elettrico di Nissan

La terza generazione del famoso crossover di Nissan si caratterizza per la presenza di motori ibridi. Nello specifico, la vettura sarà disponibile in diverse versioni, una benzina 1.3 DiG-T con tecnologia Mild Hybrid 12 V e una più in avanti dotata della tecnologia e-Power. Come già svelato dai precedenti rumors, sarà possibile scegliere tra una potenza di 140 CV e d 158 CV. Il tutto poi si poggia sulla nuova piattaforma CMF-C che garantisce una distribuzione delle masse ben più efficiente tra anteriore e posteriore. L’azienda ha infatti lavorato sodo per contenere e ridurre il più possibile il peso del veicolo. Sfruttando la nuova piattaforma e nuovi materiali, infatti, si è riuscito ad ottenere un telaio più leggero di 60 kg rispetto al passato.

Dal punto di vista dimensionale, abbiamo 4.425 mm di lunghezza, 1.635 mm altezza e 1.838 mm di larghezza. Il design è curato ed elegante. Troviamo come novità i nuovi fari Full LED e la griglia Nissan V-Motion e sono inoltre presenti i nuovi indicatori di direzione a LED. È inoltre possibile scegliere tra ben 11 combinazioni di colori differenti. All’interno, poi, la tecnologia non manca. Troviamo ad esempio nuovo display Tft multifunzione da 12,3 pollici abbinato a all’Head Up Display da 10,8 pollici e il tutto è ovviamente compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Non manca infine servizi di connettività che permettono di interagire sia con l’auto che con lo smartphone, come l’In-Car Wi-Fi.

L’azienda ha inoltre comunicato che a partire da giugno 2021 sarà disponibile una edizione limitata del nuovo Nissan Qashqai denominata Premiere Edition. Quest’ultima sarà distribuita in soli 5 esemplari in tutta Europa. Tuttavia, per il momento non sono stati ancora comunicati i prezzi per il mercato italiano.