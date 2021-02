Guidare una Lamborghini a soli 499 euro? Da oggi sarà possibile, dato che è appena approdato ufficialmente sul mercato AL1. Si tratta di un monopattino elettrico realizzato dalla famosa azienda italiana in collaborazione con MT Distribution. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali.

AL1, ufficiale il monopattino elettrico targato Lamborghini

Il nuovo veicolo a due ruote dell’azienda è caratterizzato da un peso piuttosto contenuto di 13 kg, è costruito totalmente in lega di magnesio e ha una capacità di carico di 100 kg. A bordo è presente un motore 350W brushless. Quest’ultimo, in particolare, dispone di una tecnologia molto silenziosa che richiede una manutenzione minima e che garantisce un basso livello di usura delle varie componenti. La velocità massima raggiungibile con questo mezzo è invece di 25 km/h.

Troviamo poi all’appello due ruote honeycomb da 8″ che, grazie alla sospensione anteriore che assorbe le vibrazioni, permettono di ammortizzare i dislivelli presenti per strada. Sono poi presenti un doppio freno anteriore e posteriore e due luci led posizionate sotto alla pedana che permettono una maggiore sicurezza durante la guida in ore notturne. Dal punto di vista della durata su strada, abbiamo una batteria con una capienza di 280 Wh e l’azienda ha dichiarato una autonomia di circa 25/30 km mantenendo una velocità media di circa 20 km/h.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo monopattino elettrico realizzato da Lamborghini sarà disponibile all’acquisto a partire dai primi giorni di marzo 2021 in tre versioni. Una in livrea in colore nero, una interamente blu e una interamente bianca. Il prezzo di vendita, come già accennato, sarà pari a 499 euro.