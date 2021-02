IPTV: grave truffa a Sky e DAZN, ora si rischiano multe fino a 25.000 euro

State usando in casa o sul vostro smartphone l’IPTV? Ebbene, fareste meglio a disdire subito il servizio. Infatti tale pratica ovviamente illegale, sta comportando tantissime perdite per tutti i grandi licenziatari che si occupano di TV a pagamento. Proprio per questo la Guardia di Finanza ha scelto di intensificare le sue indagini che porteranno a scoprire tante altre piattaforme, proprio come è accaduto durante gli ultimi mesi.

IPTV: ora gli utenti corrono il rischio di essere identificati e multati in maniera molto salata

Proprio durante alcune delle sue operazioni, la Guardia di Finanza è venuta a conoscenza di una nuova piattaforma in grado di immagazzinare al suo interno oltre 50.000 utenti italiani. Si tratta di Webnet, sito che ovviamente è stato oscurato. Ora si sta procedendo al tracciamento degli indirizzi IP per scoprire chi erano gli abbonati. Dopo averne scoperto l’identità, si procederà a multarli. Le sanzioni vanno da 2000 a 25.000 euro.

Dietro Webnet si nascondeva “un’articolata organizzazione, operante in diverse regioni del territorio nazionale, dedita alla vendita e distribuzione di dispositivi di decodificazione idonei a permettere l’accesso al servizio criptato IPTV per fruire di contenuti televisivi, senza il pagamento del canone dovuto”.