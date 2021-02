Sky è oramai saldamente attiva anche nel campo della telefonia mobile. L’azienda che sino allo scorso era era una semplicemente attiva soltanto nel settore della pay tv, oggi è operativa con maggior risalto nel settore delle telecomunicazioni. Sky mette a disposizione di tutti i suoi abbonati interessanti offerte per la Fibra Ottica. Le migliori promozioni per la telefonia fissa sono dedicate ai clienti più fedeli.

Sky, ci sono due promozioni da non perdere per la telefonia fissa

Sky ha deciso di premiare la fedeltà degli utenti che hanno scelto di non effettuare la disdetta del piano satellitare. Le migliori promozioni per la telefonia sono garantite a chi ha effettuato l’iscrizione sulla piattaforma Extra, utilizzando il sito internet ufficiale della compagnia.

Le promozioni principali sono due. Gli abbonati che hanno un piano operativo da almeno un anno riceveranno tre mesi gratuiti per la telefonia fissa. Ci sono invece ben sei mesi a costo zero per i clienti che hanno un piano operativo per il satellitare da almeno sei anni.

Per i nuovi abbonati, invece, Sky ha messo a disposizione delle inedite iniziative con alcune promozioni all inclusive che prevedono sia la componente telefonica sia la componente del satellitare. Tra le principali offerte di Sky vi è quella con il costo mensile pari a 39,99 euro. A questo prezzo di rinnovo gli utenti avranno l’accesso ai canali del ticket Intrattenimento per la tv satellitare e le connessioni in Fibra ottica per telefonia. Il prezzo sarà bloccato per 18 mesi dal momento dell’attivazione del contratto.