Tutti gli utenti che usano PostePay, purtroppo, sono stati presi seriamente di mira da un hacker molto pericoloso. Di fatto, una finta mail (phishing) inviata da alcuni truffatori sta provando a sottrarre ai clienti dati personali, e con questi anche dei soldi.

I cybercriminali sono già riusciti a truffare alcune persone, e lo stanno facendo tramite una mail che esorta gli utenti ad accettare le modifiche al servizio PosteID. Se ciò non verrà fatto, la pena è il rischio di non poter più usare la propria carta ricaricabile prepagata di Poste Italiane. Purtroppo, essendo che erano presenti i loghi dell’azienda, molte persone sono cascate nella truffa.

Phishing, Poste Italiane: ecco il messaggio inviato agli utenti per truffarli

“Gentile cliente, ti comunichiamo la modifica delle condizioni generali del servizio di identità digitale “posteid abilitato a Spid” nella nuova versione.

Cosa cambia per te? Il servizio base, cosi come descritto nelle condizioni generali del servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’identità digitale.

Eventuali future modifiche alle condizione generali del servizio saranno rese note ai titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul sito o in bacheca o con ulteriori canali o modalità che poste ritenesse di adottare.

Ricorda che, non puoi più utilizzare la tua carta Postepay se non accetterai le modifiche contrattuali. inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione”.

Poste Italiane ha realizzato apposta una pagina web chiamata “come difendersi dalle truffe online e in app“, andando a pubblicarla sul proprio sito web. Il rischio, sostanzialmente, è quello di consentire ai criminale di andare a svuotare i conti correnti o la carta prepagata delle persone.