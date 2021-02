WindTre ha garantito l’accesso al “Bonus internet” per nuovi e vecchi clienti. Coloro che desiderano attivare un nuovo piano di abbonamento con la Fibra ottica potranno ricevere un bonus dal valore di 500 euro. Per ricevere l’agevolazione sarà necessario presentare una attestazione ISEE aggiornata al 2020 con valore economico uguale o inferiore a 20.000 euro.

WindTre, per vecchi e nuovi clienti l’agevolazione da 500 euro

Lo sconto di 500 euro di WindTre sarà utile per una riduzione dei costi per i servizi della telefonia fissa. Nel particolare, l’agevolazione avrà una doppia utilità: parte dei 500 euro saranno sfruttati per un risparmio sul prezzo mensile del piano Fibra ottica, altra parte dell’incentivo sarà utile per l’acquisto di un tablet.

WindTre ha pensato per l’occasione all’offerta SuperFibra. I clienti che scelgono questa promozione pagheranno 7,31 euro per il primo anno. I consumi prevedono chiamate senza limiti e senza scatto alla riposta verso tutti più connessione internet con velocità della Fibra ottica. Per quanto concerne il tablet, gli abbonati riceveranno gratis un Lenovo Tab M10 FHD Plus

Nella sua seconda versione, la SuperFibra di WindTre avrà un prezzo mensile di 12,31 euro. Il pacchetto dei consumi per la telefonia sarà lo stesso con chiamate senza limiti ed internet con Fibra ottica. La scelta del tablet, però, in questo caso prevede un Samsung Galaxy TAB S6 LITE. Per acquistare il dispositivo i clienti dovranno aggiungere una differenza di 159,99 euro (già è applicata infatti la riduzione di 300 euro sul costo di listino del device).

Per accedere a queste iniziative sarà necessario compilare un modulo online sul sito internet di WindTre.