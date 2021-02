Proprio l’altro giorno erano trapelate in rete alcune informazioni importanti del prossimo Realme Narzo 30 Pro 5G grazie all’arrivo della certificazione TENAA. Ora, però, è stata pubblicata online un’immagine ritraente un poster dello smartphone e quest’ultima ci ha svelato ulteriori dettagli tecnici e non solo.

Ecco quale processore ci sarà a bordo del nuovo Realme Narzo 30 Pro 5G

Il prossimo smartphone del produttore cinese Realme sembra che apparterrà alla fascia medio-alta del mercato. Il poster pubblicato in rete poche ore fa ci ha infatti svelato che sotto al cofano ci sarà il già noto SoC MediaTek Dimensity 800U con in accoppiata una GPU Mali-G57 MC3. L’immagine emersa ci ha inoltre confermato ancora una volta l’aspetto estetico e il design. Sul fronte troveremo un display con un foro laterale e sul retro ci saranno quattro sensori fotografici. Per quanto riguarda il pannello, ci aspettiamo di trovare una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, dato che il processore presente è in grado di supportarla. Le colorazioni, poi, sembra che saranno due: una Blue e l’altra Gray.

Come già accennato, il poster ci ha rivelato anche un altro dettaglio non di poco conto. Secondo quanto riportato, infatti, il nuovo Realme Narzo 30 Pro 5G debutterà sul mercato indiano assieme ad un altro dispositivo. Quest’ultimo verrà distribuito con il nome di Realme Narzo 30A e, stando all’immagine, avrà sul retro tre sensori fotografici posti in una zona quadrata e un sensore biometrico fisico centrale. Per il momento, però, non conosciamo praticamente nient’altro di questo dispositivo. Vedremo più in là quali saranno le sue specifiche tecniche.