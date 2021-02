Il produttore cinese Realme sta preparando l’arrivo in Cina e in India di un nuovo smartphone dotato del supporto alle nuove reti 5G. Il device in questione è attualmente stato certificato dall’ente TENAA con il numero di modello RMX3161 e sembra che si tratti del prossimo Realme Narzo 30 Pro 5G.

Realme Narzo 30 Pro 5G in dirittura d’arrivo

Il sotto brand di Oppo sembra quasi essere pronto a lanciare sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Narzo. Il portale cinese TENAA, in particolare, ci ha rivelato numerosi dettagli interessanti. Partendo dal design, alcune immagini renders ci hanno mostrato come sul fronte ci sarà un display con una diagonale da 6.5 pollici e con un piccolo foro laterale. Data la presenza di un sensore biometrico laterale, immaginiamo che si tratterà di un pannello IPS LCD, ma non sappiamo con esattezza la sua risoluzione.

La parte posteriore sarà invece occupata da quattro sensori fotografici e dal logo dell’azienda posto in basso sul lato sinistro. Ad un primo sguardo, possiamo quindi notare un design molto simile ai precedenti device della famiglia Realme 7. Le dimensioni dello smartphone saranno invece pari a 162.5×74.8×8.8 mm, mentre la batteria avrà una capienza pari a 5000 mAh. TENAA ci ha infine rivelato la versione del software installata a bordo, ovvero l’ultima release di Big G, Android 11, con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la Realme UI 2.1.

Rimangono ancora un’incognita molte altre informazioni su questo nuovo Realme Narzo 30 Pro 5G, come ad esempio il processore, ma siamo certi che nel corso dei prossimi giorni emergeranno altrettanti nuovi dettagli tecnici.