Operatori Telefonici: febbraio è al capolinea, ecco le promo sotto i 10€ da non perdere

Febbraio è il mese più breve dell’anno. Ciò non toglie che questo possa dare ai clienti degli operatori telefonici (Iliad, KenaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile, Very Mobile, Spusu) delle grandi promozioni. State tranquilli, perché le offerte non superano i 10 euro e sono complete.

Operatori telefonici: le più interessanti promozioni del mese

Iliad Giga 70 a 9,99€

Iniziamo subito da Iliad Giga 70 a 9,99€ al mese. Questa include 70 Gb mensili di traffico Internet in 5G, chiamate illimitate gratuite verso tutti senza scatto alla risposta ed sms illimitati. L’unico costo extra riguarda la SGl iIM ed è pari a 9,99€ una tantum.

Fastweb Mobile a 8,95€

L’offerta di Fastweb ammonta a 8,95€ mensili e prevede 50 Gb di traffico Internet in 5G, chiamate gratuite verso tutti senza scatto alla risposta e 100 sms. Al momento dell’attivazione non vi sono costi aggiuntivi ma è necessaria una prima ricarica di 10€. Sono annessi minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali e dati e chiamate in roaming in Unione Europea/Svizzera (massimo 4GB e 500 minuti).

Kena Mobile a 7,99€

La tariffa di Kena richiede solo 7,99€ ed è compresa di 50 Gb di traffico Internet (inclusi 4,5GB in 3G per navigare in Europa) e chiamate ed sms illimitati. Tra i costi aggiuntivi troviamo il contributo iniziale di 4,99€ e una prima ricarica di 2,02€.

PosteMobile a 4,99€

Creami WOW 10Gb, a soli 4,99€ al mese, è attivabile con una prima ricarica di 10€ e un contributo una tantum di 10€. Questa offre 10 Gb di traffico Internet, chiamate illimitate gratuite verso tutti senza scatto alla risposta ed sms senza limiti.

Very Mobile a 4,99€

Dedicata ai nuovi utenti, la promo ammonta a 4,99€ al mese in cambio di 30 Gb di traffico Internet, chiamate ed sms illimitati. L’unica spesa extra riguarda la SIM ed è pari a 5€ una tantum.

Spusu 1 a 3,99€

Infine, la più economica in elenco, ha un costo di di 3,99€ al mese inclusivo di 1 Gb di traffico Internet più 2 Gb con riserva Spusu, 100 minuti e 100 sms. Per attivarla è richiesto un contributo una tantum di 10€.