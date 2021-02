Microsoft sta entrando nel mercato delle cuffie da gioco di alta qualità con Xbox Wireless Headset. Questo accessorio ufficiale per il gaming che sarà rilasciato il 16 marzo “nella maggior parte dei mercati Xbox mondiali”. Il prezzo si aggirerá intorno ai € 99,99, ha annunciato la società martedì in un post su Xbox Wire.

L’auricolare wireless per Xbox è nativamente compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, nonché con i PC Windows 10. Si collega alla console tramite il protocollo wireless proprietario di Microsoft, quindi si presenta come un controller Xbox. L’auricolare supporta anche il Bluetooth, attraverso il quale può connettersi ai dispositivi mobile.

Microsoft Xbox Wireless Headset in arrivo a marzo

In effetti, puoi accoppiare contemporaneamente l’auricolare ad uno smartphone ed una Xbox, permettendoti di “accedere a una chiamata in conferenza sul tuo device e giocare sulla tua console allo stesso tempo”, secondo Microsoft. Questo è il primo tentativo di Microsoft di competere in un livello più alto di cuffie da gioco.

La società aveva precedentemente rilasciato un auricolare stereo cablato per Xbox One, ma il nuovo auricolare wireless per Xbox sembra andare per lo stesso segmento di mercato dell’auricolare wireless Gold di Sony per PlayStation 4 e del suo auricolare wireless Pulse 3D per PlayStation 5.

Microsoft ha detto che il suo l’auricolare supporta le due tecnologie audio spaziali più comuni, Dolby Atmos e DTS Headphone: X, oltre al formato Windows Sonic dell’azienda. L’auricolare wireless Xbox è dotato di doppi microfoni beamforming e regolazione dell’isolamento vocale, che consentono al dispositivo di separare la voce dal rumore ambientale, secondo Microsoft.

La durata della batteria, secondo Microsoft, è stimata fino a 15 ore.