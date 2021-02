MediaWorld ha recentemente deciso di attivare un volantino assolutamente interessante, mettendolo nelle mani degli utenti che da sempre hanno voluto accedere ai migliori prodotti in circolazione, cercando di risparmiare nel contempo il più possibile.

Fino al 21 febbraio risultano essere attivi i cosiddetti Red Price, ovvero una campagna promozionale che punta tutto sulla semplicità e sui fortissimi sconti, per cercare di convincere gli utenti all’acquisto della tecnologia generale. La suddetta è disponibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale aziendale, tramite il quale però il cliente si ritroverà costretto a pagare le spese di spedizione nel momento in cui completerà l’acquisto. Il Tasso Zero, come al solito, potrà essere richiesto solo nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro.

MediaWorld: le offerte del volantino sono senza precedenti

I prodotti inclusi direttamente nel volantino MediaWorld spaziano dalla fascia alta del mercato, come iPhone 12 in vendita a 889 euro o Samsung Galaxy S21 proposto a 829 euro, sino ad arrivare a soluzioni più economiche.

Restando infatti entro i 449 euro di spesa, avrete l’occasione di mettere le mani su Apple iPhone SE 64GB, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P Smart S o anche Oppo A15.

Tutti i prodotti, salvo indicazione differente, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand. Maggiori informazioni sono elencate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile a questo link.