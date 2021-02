Diverso tempo fa, il fondatore di Bill Gates aveva già parlato di quando saremmo tornati alla normalità dopo il Coronavirus. Ora però Bill Gates, che ha da poco ricevuto la prima dose del vaccino Moderna, è tornato nuovamente sulla questione con una nuova profezia. Secondo quanto ha dichiarato, “arriveranno disastri peggiori del Coronavirus”.

“Arriveranno disastri peggiori del Coronavirus”, secondo Bill Gates

Nonostante tutto il mondo non veda l’ora di tornare alla normalità dopo la pandemia legata al Covid-19, secondo il noto imprenditore americano ci saranno altri guai in futuro ancora più tragici e drammatici. Bill Gates ha infatti così dichiarato durante un’intervista al quotidiano spagnolo El Paìs: Il cambiamento climatico è più difficile da risolvere rispetto ad una pandemia. Se non riusciremo a risolvere il problema delle emissioni gas serra entro il 2050 gli effetti negativi saranno molto peggiori”.

Per il fondatore di Microsoft, quindi, il vero problema che il mondo intero dovrà affrontare nel corso dei prossimi anni sarà legato al cambiamento climatico. Oltre a questo, comunque, Gates ha profetizzato anche un aspetto per così dire “meno tragico”. Secondo quanto ha dichiarato, una eventuale prossima pandemia non provocherà più del 10% dei decessi rispetto a quelli causati dal Coronavirus.

Insomma, sembra che siamo destinati ad affrontare nuovi problemi. Vi ricordiamo che anche altre persone hanno predetto cose terribili per il futuro. Secondo la veggente Baba Vanga, ad esempio, il 2021 sarà un anno caratterizzato da cataclismi e grandi disastri.