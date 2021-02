I clienti di Iliad che decidono di attivare una SIM con il provider francese hanno ora a disposizione un’offerta molto vantaggiosa come la Giga 70. Il pacchetto di questa tariffa è uno dei migliori per quanto concerne soglie di consumo e costi: gli abbonati riceveranno chiamate ed SMS senza limiti più 70 Giga al semplice costo di 9,99 euro. La convenienza di questa tariffa di Iliad si palesa però anche attraverso tre servizi a costo zero.

Iliad, la promozione da 70 Giga ed i tre servizi gratuiti

I clienti di Iliad che scelgono la Giga 70 potranno beneficiare di chiamate gratuite verso i paesi esteri. Gli abbonati dell’operatore transalpino, pertanto, avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza costi aggiuntivi rispetto a quelli della propria ricaricabile di riferimento. Oltre alle telefonate a costo zero verso oltre 60 paesi del mondo, ulteriore vantaggio dei clienti Iliad è quello per la segreteria telefonica. Il provider francese, infatti, mette a punto una strategia commerciale del tutto opposta a quella di TIM, Vodafone e WindTre. I clienti del gestore non pagheranno alcuna spesa extra per l’ascolto dei messaggi memorizzati sulla segreteria.