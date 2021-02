Nel caso in cui capiti un down degli operatori telefonici non è assolutamente un problema da trascurare, in quanto nel momento in cui si devono effettuare delle chiamate importanti o si deve fare una comunicazione urgente, ci troviamo senza linea.

solo internet fino all’impossibilità di ricevere chiamate o effettuarle. Questo è un tipo di problema che può causare moltissimi disagi e, in questi tempi moderni, è assolutamente da annoverare tra uno dei problemi tecnologici più gravi. L’intensità dell’interruzione del sevizio può essere differente e può riguardare

Non è sempre facile e immediato capire la natura del problema. Di fatto, spesso, la prima cosa che si pensa è che ci sia un malfunzionamento allo smartphone. Tuttavia, però, esiste un metodo molto semplice per scoprire se è un problema del nostro dispositivo o se è un guasto dell’operatore. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Down Operatori Telefonici: come scoprire l’interruzione del servizio

Quando non si possono usare i servizi di navigazione o se non si riesce ad effettuare chiamate, ci si può affidare ad alcuni siti web specifici. Uno di questi è sicuramente Downdetector, tramite il quale si può vedere in tempo reale, con tanto di mappa dedicata, lo stato del servizio dei principali operatori telefonici, sia per il fisso che per la linea mobile.

Andando a vedere la situazione più nello specifico, Downdetector consente l’invio da parte degli utenti di segnalazioni sui malfunzionamenti e su eventuali down degli operatori telefonici. La partecipazione della community è di fondamentale importanza al fine di garantire un servizio sempre aggiornato. Dunque, nel caso in cui non riuscite a connettervi ad internet o ad effettuare chiamate, controllate lo stato di servizio sul sito. L’unica cosa da fare, infine, è aspettare che il problema venga risolto.