CoopVoce supera Kena e offre la ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro al mese

Facendo un resoconto di tutti i gestori che popolano ormai da tempo il panorama della telefonia mobile italiana, ce ne sono alcuni sempre pronti a distinguersi. Andando in ambito virtuale non si può fare a meno di notare quanto CoopVoce sia cresciuto in quanto provider mobile.

Questo provider è uno dei più valutati quando si tratta di cambiare gestore, visti i suoi prezzi ma soprattutto la sua qualità. La quantità inoltre è un altro aspetto che non può passare inosservato: le sue offerte sono infatti piene di contenuti in ogni categoria. CoopVoce inoltre ha scelto di prolungare ancora una volta una delle sue migliori soluzioni mobili, la quale è disponibile anche sul sito ufficiale. Si tratta infatti di un’offerta ben bilanciata che appartiene alla ormai celebre linea ChiamaTutti.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è la migliore in assoluto grazie al costo mensile di soli 8,50 euro

La ChiamaTutti TOP 30 ci CoopVoce è una delle promo che stanno riuscendo a ritagliarsi uno spazio di rilievo. La soluzione in questione è venuta fuori già durante lo scorso mese di gennaio, sollevando molti pareri positivi da coloro che l’hanno sottoscritta.

Si tratta infatti di un’offerta mobile che riesce a conciliare le principali peculiarità che ogni utente desidererebbe. Al suo interno sono infatti inclusi minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani fissi e mobili, con 1000 SMS e soprattutto 30 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo risulta ancora una volta il motivo per il quale le persone scelgono CoopVoce: solo 8,50 euro al mese e per sempre.