Il volantino Carrefour lo potremmo davvero definire da non perdere, rappresenta una buonissima base di partenza per tutti gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano ancora alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, volendo ad ogni modo acquistare la tecnologia di ultima generazione.

La campagna promozionale si appoggia prima di tutto sul cosiddetto Tasso Zero, il cliente può approfittare della rateizzazione senza interessi, solo nel momento in cui supera una determinata cifra di spesa, e riceve l’approvazione da parte della finanziaria. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, potranno essere completati esclusivamente presso i punti vendita, non online sul sito.

Carrefour: le offerte sono assolutamente incredibili

Le offerte di Carrefour sono indiscutibilmente le migliori del periodo, almeno per quanto riguarda la fascia media del mercato della telefonia mobile. Osservandolo da vicino notiamo la presenza di due modelli in particolare da non lasciarsi sfuggire, primo fra tutti lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, dispositivo in vendita ufficialmente a soli 299 euro, e caratterizzato appunto dalla connettività 5G e da buonissime prestazioni generali.

In alternativa si consiglia l’acquisto, nel caso in cui si volesse risparmiare ulteriormente, del Motorola Moto G9 Power, lo smartphone con display da ben 6,7 pollici e sopratutto con batteria da 6000mAh, proposto al pubblico dall’azienda con una spesa finale di 199 euro.

Gli altri sconti previsti nel volantino Carrefour sono stati raccolti nel dettaglio nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo stesso.