Vodafone: grandi offerte fino a 100GB in 4.5G per rientrare subito

Tantissime nuove offerte sono arrivata in casa Vodafone, con lo scopo che tutti ormai possono già immaginare: recuperare utenti. Tantissimi clienti del nuovo gestore anglosassone hanno infatti preferito abbandonare il provider per trasferirsi altrove. Le promozioni di Iliad sono stati ad esempio uno dei problemi più grandi per Vodafone, a che ora però vuole recuperare.

Le sue nuove soluzioni riescono ad includere tantissimi contenuti ma soprattutto prezzi mai visti prima d’ora. Ovviamente le offerte in questione sono disponibili per utenti provenienti da gestori diversi, per cui bisogna controllare la disponibilità.

Vodafone: ecco tutte le offerte migliori per provare a rientrare al prezzo minimo garantito

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited