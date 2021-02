Con la chiusura della promo cashback di Very Mobile, avvenuta lo scorso 14 Febbraio 2021, l’operatore semivirtuale continua a proporre le sue offerte tariffarie con prezzi che partono da 4,99 euro al mese.

Si ricorda che Very Mobile utilizza la rete WindTre fino in 4G con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Inoltre, il servizio VoLTE dell’operatore è attivo e disponibile gratuitamente su tutti i terminali compatibili. Ricordiamoci insieme le offerte proposte.

Very Mobile continua a proporre offerte da 4.99 euro al mese

Nonostante la promozione cashback sia terminata, continuano ad essere disponibili tutte le offerte dell’operatore, valide anche con eSIM e sottoscrivibili con prezzo di attivazione pari a 5 euro. Per coloro che decidono di attivare un nuovo numero Very Mobile, sono presenti le offerte Very 4,99 e Very 7,99.

Very 4.99 prevede ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile al costo di 4,99 euro al mese. Very 7,99 invece comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al mese al costo di 7,99 euro al mese.

Per quanto riguarda la Very 4,99, l’attivazione è disponibile anche effettuando la portabilità del numero provenendo da Iliad, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Per lo stesso target di clienti, l’operatore propone anche l’offerta Very 6,99, che offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati a 6,99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.