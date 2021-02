Ci ritroviamo spesso a parlare degli operatori telefonici virtuali che sono attivi nel nostro Paese. Oggi andremo a parlare nel dettaglio di Very Mobile, l’MVNO che ha debuttato l’anno scorso e che ora sta diventando uno dei più importanti in Italia. Il suddetto, essendo che è controllato direttamente da WINDTRE, si appoggia alla rete di quest’operatore, la quale ha avuto le lodi delle analisi di mercato fatte di recente e dagli speed test.

Very Mobile: la copertura dell’operatore telefonico virtuale del momento

Come si può anche leggere nella pagina dedicata alla copertura di Very Mobile, gli utenti avranno l’opportunità di beneficiare di una rete attiva nel 99% del territorio italiano, e potranno farlo rigorosamente in 4G, non 5G. Agli utenti viene anche fornita la possibilità di navigare a 30 Mbps in download e upload senza alcuna interruzione. In più, la SIM di Very Mobile può essere utilizzata per fare da hotspot, in quanto l’opzione dedicata è inclusa in tutte le offerte. Così facendo, è possibile condividere la propria offerta con altri dispositivi tramite il WiFi.

Sempre tramite la pagina dedicata, è possibile anche verificare la copertura nel proprio comune o ad un indirizzo che vogliamo: la mappa permette di comprendere se c’è la possibilità di fare accesso alla rete 2G, 3G o 4G LTE.

Allo stato attuale, non è stata diffusa dall’operatore nessuna informazione in merito ad un arrivo possibile del 5G. Tuttavia, di recente, il suddetto ha annunciato il lancio dell’eSIM, e ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.