Si tratta di una nuova truffa quella che vede sfruttato il nome di Enel ai danni di numerosi clienti. È proprio la multinazionale italiana ad annunciarlo mettendo in guardia tutti gli utenti da questo pericoloso raggiro. Ecco nei dettagli di cosa si tratta e come proteggersi da queste truffe.

Enel denuncia una truffa che porta il suo nome

Purtroppo vittima di questa nuova truffa c’è ancora una volta Enel che vede il suo nome e il suo logo utilizzati per compiere pericolosi raggiri ai danni degli utenti. Si tratta di una email che ha come oggetto “Enel Energia – Emissione Bolletta“.

Essendo una truffa e non provenendo certo da Enel, questa email ha l’obbiettivo di rubare i dati personali del cliente malcapitato. Infatti nel testo della mail vengono richiesti i dati necessari per poter emettere la bolletta pena il blocco della fornitura.

Nessun aggiornamento dati e nessun blocco di fornitura precisa Enel. L’azienda infatti ha già intrapreso tutte le vie legali necessarie per porre fine a questa truffa che la vede a sua volta vittima.

Enel avverte tutti i suoi clienti cercando di proteggerli dalla email incriminata

“Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali. Enel Energia invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire o cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800.900.860 e sito www.enel.it“. È questa la nota pubblicata da Enel per proteggere i suoi clienti da qualsiasi truffa.

In ogni caso “Enel Energia ringrazia in anticipo coloro che avranno la cortesia di segnalare all’azienda comunicazioni sospette ricevute, in modo da arginare e prevenire il fenomeno delle truffe sulla rete“.

L’azienda chiarisce quindi che non chiederà mai un aggiornamento dei dati personali e bancari tramite email o sms. Inoltre invita gli utenti a segnalare tutte quelle comunicazioni poco chiare che fanno pensare a una truffa. Infine esiste anche un vademecum per evitare le truffe sulle bollette di luce e gas.