Anche in queste settimane TIM ha riservato delle occasioni speciali per tutti i suoi utenti fedeli. Il provider italiano ha tutto l’interesse nel premiare quegli abbonati che non hanno mai effettuato la probabilità verso altri operatori. Ancora una volta, il premio per questa fascia di pubblico si materializza in Giga internet opzionali rispetto alla propria ricaricabile di riferimento.

TIM, le migliori offerte con Giga no limits a prezzi convenienti

Il gruppo commerciale di TIM rinnovo nuovamente le famose promozioni, appartenenti al pacchetto xTe Giga illimitati. Sulla base dei singoli profili di ogni cliente, gli operatori di TIM andranno ad offrire connessione internet senza limiti ad un prezzo prestabilito.

Una delle offerte del pacchetto xTe Giga illimitati è la Giga illimitati Black. I clienti selezionati per questa promozione avranno a loro disposizione un pacchetto aggiuntivo di traffico dati illimitato per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il piano sarà di 9,99 euro per trenta giorni.

C’è ancora più vantaggio, poi, per gli abbonati che potranno attivare la Giga illimitati Green. La tariffa conferma i consumi senza limiti per la navigazione di rete, ma il prezzo in questo caso è da vero ribasso: solo 1,99 euro per trenta giorni.

Le condizioni per l’attivazione di queste proposte sono ben chiare. Tutti gli utenti TIM contestualmente alle tariffe extra per internet dovranno avere attiva una regolare promozione ricaricabile. I prezzi dell’una e dell’altra offerta non si sostituiscono, ma saranno integrati.

Per l’attivazione è possibile verificare la disponibilità delle suddette iniziative direttamente nell’area personale dell’app ufficiale di TIM.