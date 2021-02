All’interno del negozio delle estensioni del browser Edge, c’erano riferimenti a ROM di noti giochi Nintendo come “Mario Kart 64” e “Super Mario Bros.”. Erano disponibili anche altri giochi, come “Pac-Man”, “Tetris” e “Sonic the Hedgehog 2”. La situazione diventa ancora piú strana quando ci si accorge che la stessa Microsoft aveva evidenziato tali giochi in un tweet – ora rimosso – dall’account Twitter di Edge Dev.

In generale, l’emulazione dei giochi è legale, ma ci sono molti ostacoli. Gli emulatori sono consentiti, ma nella maggior parte dei casi non è possibile condividere ROM. In qualità di sviluppatore dei giochi sopra menzionati, gli studi originali non erano elencati nell’Extensions Store, quindi sono stati certamente resi illegalmente disponibili. Nintendo in particolare è nota per aver intrapreso un’azione molto severa contro i progetti dei fan per i suoi marchi.

Microsoft e Nintendo stanno indagando sulla questione

Nel frattempo, quasi tutti i giochi sono stati eliminati dallo store. I presunti sviluppatori dei giochi avevano nomi altrimenti piuttosto sconosciuti come “Kday”, “StayReal” o “Gamelands”. Poiché le descrizioni erano tutte molto simili, si può presumere che i giochi provenissero tutti da un’unica fonte. Alla fine, le “estensioni” per Microsoft Edge contenevano anche una ROM di un gioco. Ovviamente, avrebbero potuto contenere malware.

Apparentemente l’intera truffa è volata sotto il radar di Microsoft per un po’, perché le recensioni hanno chiarito che le ROM erano in circolazione nel negozio da ottobre 2020. Microsoft e Nintendo hanno chiarito a The Verge, che ha attirato l’attenzione su tutta la storia, che le due società sono a conoscenza degli incidenti e stanno indagando sulla questione.