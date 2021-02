MediaWorld prosegue con la sua capacità di lanciare ottime campagne promozionali, promettendo prezzi sempre più bassi ed alla portata di ogni singolo consumatore. I Red Price disponibili fino al 21 febbraio non deludono le aspettative, riuscendo nel contempo a raggiungere anche ottimi prodotti di tecnologia generale.

Il volantino, come nella maggior parte dei casi quando parliamo di MediaWorld, è disponibile ovunque in Italia, con possibilità di acquisto anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. L’acquisto che verrà effettuato online, tuttavia, sarà supportato dal pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, le quali avranno un costo complessivo che si aggirerà attorno ai 10 euro. Il Tasso Zero, se interessati alla rateizzazione, è sempre presente nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

MediaWorld: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Il volantino MediaWorld nasconde tantissimi sconti speciali al proprio interno, a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, dove troviamo alcuni prezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano. Un esempio può essere portato dagli attuali top di gamma, quali sono iPhone 12 in vendita a 899 euro, Samsung Galaxy S21 acquistabile a 829 euro, oppure anche un più economico iPhone 12 Mini a 779 euro.

Le occasioni migliori arrivano però nel momento in cui scendiamo verso la fascia media, dove è possibile trovare Apple iPhone SE 64GB a 449 euro, passando per Samsung Galaxy A12 a 189 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 189 euro, Redmi Note 9 Pro, Oppo A15, Huawei P Smart S e similari.

