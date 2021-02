Tornano gli Spacca Prezzi direttamente da Bennet, portando con sé tantissimi sconti speciali, anche su prodotti di alta qualità, e riuscendo difatti a convincere gli utenti ad acquistare la tecnologia in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale.

Il volantino Bennet è attivo fino al 28 febbraio 2021, con possibilità di acquisto esclusiva in negozio, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Ogni prodotto che andremo ad elencare, è commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto d’acquisto, ed inversione no brand (salvo indicazione differente).

Bennet: quali sono gli sconti

Lo sconto più interessante del volantino Bennet è sicuramente rappresentato dall’Apple iPhone 12 Mini, uno smartphone da poco lanciato sul mercato nazionale, e caratterizzato da prestazioni complessivamente all’avanguardia. La versione in vendita prevede 128GB di memoria integrata, ed ha un costo di 789 euro.

Il mondo Android è invece attraversato da sconti speciali applicati su modelli di fascia bassa, quali sono Samsung Galaxy A31 a 189 euro, Oppo A53s (brand Vodafone) a 159 euro, Huawei Y6p (brand Vodafone) a 109 euro, o Realme C11 a soli 99 euro.

Molto interessanti sono anche le riduzioni applicate nel segmento wearable, come Fitbit Charge 3 a 89 euro, Fitbit Inspire HR a 69 euro o Xiaomi Mi Band 4 a 24,90 euro.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel dettaglio, ed in ogni sua parte, aprendo le pagine che abbiamo elencato nell’articolo, sono disponibili anche televisori o elettrodomestici a prezzi scontati.