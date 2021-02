MediaWorld ha recentemente presentato al pubblico italiano i propri Red Price, ovvero una campagna promozionale mirata sulla tecnologia maggiormente richiesta dalla community, con possibilità di acquisto ovunque entro e non oltre il 21 febbraio 2021.

Come avete potuto intendere, l’accesso ai prezzi che andremo ad elencare risulta essere possibile sia in negozio che sul sito ufficiale, coloro che opteranno per questa seconda opzione, devono comunque ricordare che la spedizione presso il domicilio sarà da ritenersi a pagamento, rispetto alla cifra mostrata effettivamente a schermo (in genere a un costo di 10 euro, al massimo). Al solito risulta essere presente la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile nel momento in cui vengono spesi più di 199 euro.

MediaWorld: quanti sconti speciali per tutti

Il volantino MediaWorld non disdegna gli smartphone, sopratutto di fascia alta, per questo apprezziamo la scelta dell’azienda di integrare scontati iPhone 12 a 899 euro, iPhone 12 Mini a 779 euro, Samsung Galaxy S21 a 829 euro e Apple iPhone SE 64GB a 449 euro, per scendere poi verso soluzioni più economiche.

Nello specifico sarà possibile mettere le mani su Oppo Reno 4Z a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 189 euro, Samsung Galaxy A12 a 189 euro, Oppo A15 a 129 euro, Huawei P Smart S a 149 euro.

Le proposte incluse nella campagna sono indiscutibilmente moltissime, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente sul sito di MediaWorld.