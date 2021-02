Il nuovo costume di Fall Guys: Ultimate Knockout Valentine’s Day è arrivato con l’ultimo aggiornamento. C’è anche una sorta di simpatico messaggio di San Valentino sopra. I fan di Fall Guys: Ultimate Knockout avranno una dolce sorpresa questo San Valentino. A partire dal 14 febbraio, il costume da Panda rosso sarà disponibile per il download. Se lo desideri, è meglio che lo riscatti finché puoi: sará disponibile solo fino al 16 febbraio.

La skin è disponibile per 1000 Kudos a pezzo. Se in qualche modo non sai di che gioco sto parlando, Fall Guys è un gioco di tipo battle royale in cui i giocatori cercano di sopravvivere a vari percorsi a ostacoli. Il recente aggiornamento di metà stagione ha portato al gioco nuovi contenuti, tra cui pinguini e palle di neve giganti.

Fall Guys ha rilasciato da poco l’update di metá stagione

Lo sviluppatore di Fall Guys, Mediatonic, ha annunciato la nuova skin con un breve video di 30 secondi. Ci ricorda come sarebbe un personaggio del gioco nella vita reale, e le sue dimensioni sono ancora sorprendenti. Nel video, una persona sta giocando a Fall Guys quando suona il campanello. La persona apre la porta e vede un personaggio del gioco in piedi sulla soglia. Il ‘fagiolo’ dice alla persona: “Ti amo“, in un mucchio di lingue diverse, e poi dà alla persona un panda rosso. Dopo di che, i due si abbracciano.

Mediatonic lo ha inserito nel gioco insieme a tutti gli altri tipi di costumi divertenti, come quelli ispirati a Untitled Goose Game e Sonic the Hedgehog. Nel caso in cui volessi acquistare il pass stagionale, l’attuale stagione di Fall Guys offre anche molte nuove opzioni di costumi a tema invernale.