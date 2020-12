Come promesso, la terza stagione di Fall Guys: Ultimate Knockout è stata completamente rivelata come parte dei The Game Awards. Il team di sviluppo ha riferito ai giocatori cosa possono aspettarsi quando i nuovi contenuti usciranno martedì. Come anticipato in precedenza, la nuova stagione avrà un tema invernale, inoltre porterà nuovi livelli e aspetti.

All’inizio di questo mese, il team di sviluppatori di Fall Guys ha pubblicato alcuni teaser della terza stagione sull’account Twitter del gioco. Il team aveva promesso tutti i dettagli e un trailer appropriato come parte dei The Game Awards. Quel momento è arrivato e ora puoi guardare il trailer ufficiale della terza stagione.

Fall Guys: preparatevi alla nuova stagione il 15 dicembre

Gli adorabili personaggi di Fall Guys potranno vestirsi come nuove e divertenti skin a tema invernale a partire dal 15 dicembre, quando arriverà la nuova stagione. Le aggiunte includeranno cose come un pinguino, un pupazzo di neve, un tricheco e altro ancora. I giocatori possono aspettarsi più di 30 nuove skin durante la terza stagione.

Oltre le nuove skin ci saranno altri sette livelli, ognuno senza dubbio tanto difficile quanto quelli che i giocatori hanno già imparato a conoscere. Lo sviluppatore Mediatonic dà uno sguardo ai nuovi ostacoli e alle nuove mappe nel suo teaser trailer della terza stagione.

Oltre a spendere le tue corone per sbloccare nuove skin, avrai anche accesso a nuove divertenti emote da sbloccare. Apparentemente, uno dei livelli in arrivo, Tundra Run, offrirà “il giusto livello di caos” grazie ai nuovi ostacoli che vengono aggiunti al gioco. Queste nuove aggiunte saranno “le più eccitanti”.

La stagione 3 aggiungerà 7 nuovi livelli, 30+ skin e “molte altre sorprese festive ancora da rivelare”. Uno degli aggiornamenti più interessanti è una caratteristica che lo sviluppatore suggerisce consentirà a “un piccolo numero di streamer di ospitare spettacoli privati ​​di Fall Guys per il proprio pubblico”.