Un paio di giorni fa Elon Musk aveva invitato il presidente russo Vladimir Putin a un incontro su Clubhouse. Un invito particolare che non è passato sotto traccia e che probabilmente ha avuto un risultato inaspettato da chiunque. La risposta ufficiale del Cremlino è stata che si tratta di una proposta molto interessante.

Le parole del portavoce del Cremlino, Dmtry Peskov, e riportata da Reuters: “In generale, questa è ovviamente una proposta molto interessante, ma dobbiamo capire cosa si intende, cosa viene proposto. Prima dobbiamo controllare, poi reagiremo. Vogliamo capirlo prima. Il presidente Putin non utilizza personalmente i social network direttamente, non li possiede.”

Sicuramente si tratta di un incontro quasi unico. Da un parte abbiamo Elon Musk, l’uomo ufficialmente più ricco al mondo, a guardare i vari dati accessibili da chiunque, mentre dall’altra parte abbiamo il presidente della Russia e quello che in realtà, non ufficialmente, viene ritenuto essere la vera persona più ricca al mondo.

Elon Musk e Clubhouse

Clubhouse, come si può ben notare, è il social network che più di tutti in queste settimane sta facendo parlare di sé, per un motivo o per l’altro. Le ultime notizie parlano di falle di sicurezza. Nonostante il social abbia la propria base a San Francisco negli Stati Uniti, l’infrastruttura alla base è fornita da una società cinese la quale ha apparentemente accesso ai dati grezzi degli utenti tra cui proprio i file audio. Considerando che si tratta di una piattaforma in cui non esiste nessuna chat, si tratta praticamente di tutte le informazioni.