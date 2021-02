Unieuro è da sempre una delle realtà più indicate per cercare di risparmiare sull’acquisto della nuova tecnologia di ultima generazione, indipendentemente dal comune di residenza, o comunque dalla vostra dislocazione geografica nella penisola.

La caratteristica principale di tutti i volantini del brand riguarda proprio la possibilità di accesso universale, ovvero sarà possibile godere degli stessi sconti sia in negozio, che online sul sito ufficiale. Come se non bastasse, coloro che opteranno per un acquisto sfruttando l’e-commerce, potranno godere della spedizione gratuita nel momento in cui spenderanno più di 49 euro.

Per avere tutte le nuove offerte Amazon ed i tantissimi codici sconto gratis, dovete correre ad iscrivervi al canale Telegram dedicato.

Unieuro: cosa si nasconde dietro il volantino

Dietro il volantino di Unieuro si nasconde una sorpresa molto apprezzata dagli utenti, indipendentemente da ciò che verrà acquistato, ogni 100 euro di spesa verranno consegnati 20 euro in buono sconto da spendere in un momento successivo. La ricezione del coupon è cumulativa, ciò sta a significare che se eventualmente spenderete 500 euro, potrete comunque ricevere 100 euro in buoni.

L’unica limitazione riguarda la spesa del coupon, non potrà essere applicata nello stesso identico scontrino di emissione, ma dovrà essere utilizzata nel corso del mese successivo (quindi a Marzo). Per ottenerli potrete acquistare ciò che vorrete, ad esempio potrete scegliere tra i tantissimi smartphone in promozione, come Oppo Find X2 Neo, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto G9 Power, LG Velvet, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A42 5G, Redmi Note 9 e 9 Pro o similari.

I dettagli sono racchiusi nelle pagine sottostanti.