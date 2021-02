La nuova console di ultima generazione di casa Sony, ovvero la PS5, ha letteralmente fatto impazzire i fan ed è andata praticamente a ruba non appena è arrivata sul mercato. A quanto pare, però, la console in questione è tornata brevemente disponibile sullo store online di MediaWorld, anche se ora è già sold out.

PlayStation 5 andata nuovamente a ruba sullo store di MediaWorld?

Dal momento del suo arrivo ufficiale sul mercato, la nuova PlayStation 5 di casa Sony è stata super richiesta in tutti i negozi e rivenditori autorizzati, sia fisici che online. La grande e incessante domanda da parte degli utenti ha fatto sì che le scorte si esaurissero molto presto e infatti al momento è praticamente impossibile riuscire ad acquistarla.

Come già accennato, però, sembra che qualche giorno fa sia tornata brevemente disponibile sullo store online di MediaWorld, ovvero lo scorso 12 febbraio 2021. L’utente Lukas ha infatti postato sulla propria pagina di Twitter un post in cui ha affermato di essere riuscito ad acquistare sia la PlayStation 5 sia la Xbox Series X presso il sito online di MediaWorld prima che andassero nuovamente sold out.

Gia' esauriti ma per fortuna li ho ordinati 👏 — Lukas (@SuperLukas) February 12, 2021

Insomma, sembra davvero complicato riuscire ad accaparrarsi la nuova console di ultima generazione targata Sony. Staremo a vedere quando tornerà nuovamente disponibile sia sugli store online (compreso quello di MediaWorld) sia presso tutti i rivenditori fisici autorizzati. Qualora la possedeste già, vi ricordiamo che il prossimo 12 marzo 2021 sbarcherà ufficialmente anche sulla PS5 il nuovo videogioco di Activision e Toys for Bob, ovvero Crash 4. Quest’ultimo, in particolare, sarà ovviamente ottimizzato rispetto alla versione per PS4.