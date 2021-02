Postepay: la truffa è tra gli utenti, nuovo tentativo di phishing svuota i conti

Truffe, inganni e molto altro sono ogni giorno in giro per il web, tentando di truffare il prossimo magari anche rubandogli dei soldi. È questo il destino che viene riservato a coloro che non prestano attenzione ai messaggi che arrivano sullo smartphone o all’interno della casella e-mail.

Gli utenti Postepay sembrano essere quelli più presi di mira già da qualche tempo, ma solo perché la loro carta è la più diffusa sul territorio italiano. L’azienda infatti in merito alla sicurezza risulta una delle migliori, ma di certo non può stare a controllare i comportamenti che i suoi utenti adottano quando ricevono un messaggio phishing. Il messaggio phishing e non è altro che un tentativo di inganno volto a beccare quante più persone possibili, le quali potranno dunque credere al testo e proseguire concedendo i propri dati personali.

Postepay: ecco il nuovo messaggio truffa che sta girando all’interno delle mail

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale. Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO