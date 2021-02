Quando Nvidia ha presentato ufficialmente la nuova serie Quadro, ha affermato con forte certezza che la nuova gamma avrebbe offerto prestazioni doppie rispetto a quella precedente, a quanto pare la promessa è stata mantenuta, la nuova RTX A6000 ha infatti delle specifiche incredibili con delle prestazioni estreme a dir poco.

Chip al top

La scheda grafica RTX A6000 di Nvidia è equipaggiata con il chip grafico GA102, il quale vanta le bellezza di 10.752 CUDA cores, 336 Tensor Core e 84 RT core che viaggiano su un bus di memoria a 384bit che accoppia il chip a ben 48GB di memoria GDDR6.

Se facciamo un confronto con l’altra top di gamma destinata però ai videogiocatori, la RTX 3090, notiamo una leggera differenza, Il chip è il medesimo ma abbiamo 10.496 core CUDA, 328 Tensor Core, 82 RT Core e un’interfaccia di memoria a 384 bit per i suoi 24GB di memoria GDDR6X.

Come possiamo bene notare la A6000 presenta una configurazione leggermente migliore, presenta per una memoria leggermente più lenta e quindi fornisce 768GB/s di larghezza di banda per la memoria, che è inferiore del 18% rispetto alla controparte consumer (936GB/s), arrivando però in compenso a ben 48Gb di VRAM, cosa che come facile intuire la rende decisamente più adatta a lavori professionali e non al gaming, soprattutto in virtù del fatto che le schede della medesima serie sono dotate dei driver professionali certificati ISV che le rendono più adatte alle workstation, a dispetto delle schede RTX Geforce che comunque hanno i driver Nvidia studio per assolvere a compiti professionali grazie all’accelerazione di alcune suite ma non con le stesse prestazioni.