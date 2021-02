In questo periodo assemblare un pc da gaming è un vero supplizio. Ormai è chiaro a tutti che le disponibilità delle nuove schede AMD e Nvidia di nuova generazione non sono destinate a migliorare nel breve periodo. Anzi, le speranze sembravano legate ad un ritorno delle forniture ad inizio 2021, ma siamo a febbraio e la situazione non è affatto cambiata. Se volete acquistare una scheda video di nuova generazione, ammesso che troviate la disponibilità, dovrete spendere il doppio rispetto al prezzo di listino, con prezzi fuori mercato per tutte le categorie. Tuttavia, il problema si è esteso anche alle GPU di vecchia generazione, su cui è ricaduta la scelta della maggior parte degli utenti. Di conseguenza Nvidia ha dichiarato ufficialmente di aver ripreso a produrre con abbondanza due vecchie schede: la RTX 2060 e 2060 Super, uscite nel 2018, e la GTX 1050 ti, uscita ormai nel lontano 2016.

Due vecchie schede per combattere il mining

Alla base delle problematiche legate alla disponibilità di schede video, ci sono due fenomeni molto diffusi: il mining e lo scalping. Due fenomeni che, se presi singolarmente impattano poco sulla produzione, ma che se associati possono creare un disastro.

Nvidia ha quindi “resuscitato” due vecchi schede molto apprezzate in passato. La RTX 2060 e 2060 Super a suo tempo ha offerto un pacchetto estremamente economico con delle prestazioni che hanno convinto nel settore del gaming in FHD competitivo e del gaming a 60fps in 2k. Ancora oggi potrebbe essere una buona soluzione se avete urgenza di assemblare un pc o se magari dovete cambiare urgentemente la vostra GPU.

Per quanto riguarda la GTX 1050 ti, ci sentiamo di affermare che al giorno d’oggi risulta a tutti gli effetti una scheda obsoleta, che vi permetterà al massimo di giocare a 60fps con dettagli medio-bassi in FHD. Tuttavia è una scheda interessante poiché a causa dei sui 4gb di Vram, non interessa ai miners, e quindi risulterebbe disponibile al grande pubblico.

Sta a voi la scelta, ma in ogni caso queste due schede andrebbero acquistate solo a causa di un’impellente necessità, dato che di listino le nuove RTX 3060 e 3060 ti offrono delle prestazioni incredibili ad un prezzo tutto sommato più vantaggioso.