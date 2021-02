Solamente oggi, 14 febbraio 2021, MediaWorld ha deciso di attivare un volantino dedicato a tutti gli amanti della tecnologia, o comunque agli innamorati in generale. Sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi decisamente scontati rispetto al normale, ma acquistabili solamente online.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’acquisto sarà possibile collegandosi al sito, e richiedendo la spedizione gratuita presso il negozio, oppure a pagamento presso la propria abitazione (in genere ha un costo inferiore ai 10 euro). Coloro che invece non vorranno pagare tutto subito, potranno affidarsi anche alla rateizzazione senza interessi, con possibilità di versare il dovuto in comode rate fisse mensili, ma solo nel momento in cui verranno superati i 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: grandissimi sconti per tutti

Le offerte alla base del volantino MediaWorld sono davvero moltissime, e svariate tra loro, a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile. Qui abbiamo la possibilità di scovare Apple iPhone 12 Mini o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita ad un prezzo che partirà dagli 839 euro del prodotto dell’azienda di Cupertino, sino ad arrivare ai 1329 euro del nuovissimo “Ultra”.

Senza dimenticare comunque la presenza anche di un Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition, con le stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20 originario, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 569 euro.

Gli sconti del volantino MediaWorld non terminano qui, se volete scoprirli dovete collegarvi subito a questo indirizzo.