Sicuramente molti sono a conoscenza del guaio in cui è incappato recentemente l’operatore telefonico di Vodafone, ovvero ho. mobile. Per chi non lo sapesse, è stato vittima di un data breach il quale ha fatto sì che i dati personali di 2,5 milioni di utenti finissero nel Dark Web. Proprio per questo motivo, molti di questi hanno pensato seriamente di passare dall’MVNO ad altri operatori disponibili sul mercato. In più, anche durante il cambio operatore, i tempi si sono dilatati più del dovuto. Ciò forse è accaduto a causa dell’alto numero di richieste che sono arrivate in breve tempo.

ho. Mobile: la novità che potrebbe convincere gli utenti a rimanere

In queste ore, però, l’operatore virtuale ha deciso di informare i suoi clienti tramite SMS di una novità di grande importanza: la possibilità di andare a ricercare il codice seriale della SIM direttamente nell’app mobile. Il testo dell’SMS inviato a tutti gli utenti, di fatto, dice: “Ciao! Ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho. nella sezione “Gestisco il mio profilo” Ti ricordiamo inoltre che il codice sarà sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al numero 3424072211.”

Nonostante comunque si tratta di una piccola novità, questa potrebbe essere di fondamentale importanza per far rimanere qualche utente in più con l’operatore. Dal prossimo 22 febbraio, questa funzione potrà essere disponibile per tutti gli utenti, i quali possono avere la possibilità di conoscere il seriale della loro SIM all’istante.

Ciononostante, molti ancora devono ricevere l’SMS di ho. Mobile e hanno intenzione lo stesso di passare ad un altro operatore telefonico.