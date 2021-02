WhatsApp: un nuovo trucco spia è adesso disponibile gratuitamente

Da quando gli utenti si preoccupano meno delle varie vicissitudini che hanno caratterizzato la storia recente di WhatsApp, tutto sembrerebbe essere in fase di riproposizione. Le vecchie truffe che in molti avevano dimenticato, stanno ritornando alla grande, con tantissime persone sprovvedute che proprio non riescono a non caderci. Il problema però non riguarda solo gli inganni prodotti dal web e dalle solite catene.

Uno dei problemi più grandi di WhatsApp soprattutto durante i primi anni era quello dello spionaggio, situazione poi risolta con tantissimo lavoro da parte di ogni sviluppatore. Tutte le applicazioni che rendevano possibile questa pratica sono state infatti annientate. Ad oggi però secondo quanto riportato da alcuni utenti ne esisterebbe una tutta nuova che sarebbe addirittura legale.

WhatsApp: con la nuova soluzione gratuita e legale le persone possono spiare chi vogliono ma solo nei movimenti

Secondo le ultime testimonianze dirette riportate da alcuni utenti che ne avrebbero avuto una prova, esisterebbe una nuova piattaforma in grado di spiare. Questa, che prendo ufficialmente il nome di Whats Tracker, è stata più volte in grado di riportare notizie in merito ai movimenti all’interno della chat di diversi utenti.

L’applicazione può essere scaricata liberamente e per farla funzionare bisogna lasciarla attiva in background. Si sceglieranno le persone da monitorare e ogni giorno si potranno ottenere informazioni riguardo alla loro entrata o uscita da WhatsApp. Arriverà infatti una notifica istantanea allo spione di turno con tanto di orario preciso in merito ai due movimenti sopra descritti. L’applicazione almeno per il momento è gratuita al 100%.