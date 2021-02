Da quando è stato introdotto 20 anni fa, il lettore multimediale multipiattaforma gratuito e open source VLC è stato scaricato più di 3,5 miliardi di volte. Per celebrare l’incredibile risultato, lo sviluppatore VLC e presidente della fondazione VideoLAN, Jean-Baptiste Kempf, ha rivelato che il popolare lettore multimediale si sta preparando a rilasciare un importante aggiornamento nel 2021 con una nuova interfaccia utente.

In un’intervista con Protocol, Kempf ha rivelato che la nuova interfaccia utente farà parte di VLC 4.0, che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno. “Abbiamo modificato l’interfaccia per renderla un più moderna”, ha detto Kempf a Protocol. Sfortunatamente, Kempf non ha rilasciato dettagli sul design del nuovo software.

VLC arriverá in nuove vesti durante l’anno

La revisione includerà anche l’integrazione con più contenuti online direttamente nell’app, ma in un modo molto “VLC”, secondo Kempf. “Invece di fornire a tutti lo stesso catalogo di video, VLC otterrá estensioni per inserire contenuti di terze parti“, ha spiegato Protocol. “Tuttavia, Kempf ha lasciato la porta aperta per aggiungere eventualmente anche video supportati da pubblicità che potrebbero offrire un supporto finanziario al progetto.”

Inoltre, Kempf ha rivelato che VLC sta ottenendo anche una nuova versione per il web. Il team di VideoLAN sta lavorando a una versione basata su WebAssembly e JavaScript. L’app aveva in precedenza un plug-in Web che funzionava in modo simile a Flash e non è più supportato dalla maggior parte dei browser moderni.

Infine, Kempf ha detto che VideoLAN sta lavorando ad una nuova iniziativa chiamata Moviepedia Project, che è descritta come una “specie di concorrente di IMDb” e includerà l’editing della comunità in stile Wikipedia. Non è chiaro quando sarà disponibile VLC 4.0 o quando verrà lanciato Moviepedia Project, ma con Kempf che condivide alcuni dettagli, si spera che usciranno a breve.