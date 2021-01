Nei piani dell’ormai conosciuto brand cinese Realme è presente un nuovo smartphone economico, almeno stando su quanto pubblicato sul sito web TENAA. Qui, infatti, sono state infatti pubblicate alcune immagini e alcune presunte specifiche tecniche del dispositivo in questione. Quest’ultimo al momento è noto con il numero di modello RMX3121 e, almeno da un punto di vista estetico, sembra molto simile a Realme C20.

In arrivo un nuovo smartphone economico targato Realme

Il noto sito web TENAA ci ha dunque rivelato l’esistenza nei piani del produttore cinese di un nuovo smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato. Analizzando le immagini pubblicate online, possiamo scorgere una certa somiglianza con un altro dispositivo dell’azienda presentato ufficialmente non molti giorni fa, ovvero il Realme C20. Proprio come quest’ultimo modello, il nuovo smartphone avrà sul retro una zona quadrata posta sul lato sinistro della scocca dove saranno collocati i sensori fotografici.

Le immagini purtroppo non rivelano molto riguardo alla parte frontale del device in quanto sono molto scure. Tuttavia, è possibile scorgere una fotocamera centrale ed è molto probabile che sarà ospitata in un piccolo notch a goccia. Sul frame laterale, invece, è possibile notare la presenza di un sensore biometrico per lo sblocco integrato nel tasto di accensione e spegnimento.

Dal punto di vista tecnico, invece, il display sarà un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici. La batteria avrà una capienza di 5000 mAh mentre le dimensioni del device saranno pari a 163.9 x 75.7 x 8.4 mm. Per quanto riguarda il sistema operativo installato a bordo, infine, ci si aspetta la presenza dell’ultima release Android 11. Staremo a vedere più in là di quale smartphone si tratta, anche se per alcuni rumors potrebbe trattarsi del prossimo Realme V13.