L’evento Pokemon Go Tour: Kanto si terrà il 20 febbraio, ma non sarà la fine dei festeggiamenti. Lo sviluppatore Niantic sta seguendo quell’evento con una settimana di Kanto Celebration, che darà ai giocatori ancora più possibilità di catturare i Pokemon Gen 1 e sfruttare altri bonus.

Ecco tutti i dettagli sull’evento

La celebrazione di Kanto inizierà alle 10:00 ora locale del 21 febbraio e durerà fino alle 20:00 ora locale del 27 febbraio. Durante l’evento, i seguenti Pokemon di prima generazione appariranno in natura più frequentemente del solito:

Bulbasaur

Charmander

Squirtle

Weedle

Pikachu

Geodude

Clefairy

Psyduck

Slowpoke

Gastly

Voltorb

Magikarp

Inoltre, i seguenti Pokemon appariranno più frequentemente quando usi l’incenso:

Caterpie

Pidgey

Spearow

Poliwag

Un reggiseno

Seel

Machop

Krabby

Exeggcute

Horsea

Goldeen

Inoltre, ci saranno attività di ricerca sul campo esclusive dell’evento che porteranno a incontri con Doduo, Magnemite, Diglett, Omanyte, Kabuto, Snorlax e altri Pokemon di prima generazione, mentre appariranno tutti i mostri leggendari Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo. in Raid a cinque stelle. Avrai anche un’altra possibilità di imparare le mosse esclusive del Community Day in precedenza quando evolverai i seguenti Pokemon durante l’evento:

Fai evolvere Ivysaur per ottenere un Venusaur che conosce Frenzy Plant

Fai evolvere Charmeleon per ottenere un Charizard che conosca Blast Burn

Fai evolvere Wartortle per ottenere un Blastoise che conosce Hydro Cannon

Fai evolvere Pichu per ottenere un Pikachu che conosce Surf

Evolve Eevee e la sua evoluzione conoscerà Last Resort

Fai evolvere Dragonair per ottenere un Dragonite che conosce Draco Meteor

Puoi leggere maggiori dettagli sull’evento Celebrazione di Kanto sul blog ufficiale di Pokemon Go. Il già citato Pokemon Go Tour: l’evento Kanto è un evento a pagamento di un giorno che va dalle 9:00 alle 21:00 ora locale. Imitando i giochi originali, l’evento sarà disponibile nelle versioni rossa e verde, e la versione che sceglierai determinerà quali Pokemon potrai incontrare in natura.

L’evento includerà anche un’esclusiva linea di attività di ricerca speciale. Il completamento di questo porterà a un incontro con Shiny Ditto e sbloccherà un nuovo tipo di sfida chiamata Masterwork Research. Se riesci a completarlo, guadagnerai la possibilità di catturare uno Shiny Mew.

Nel frattempo, l’evento del capodanno lunare di Pokemon Go è in corso fino al 14 febbraio, mentre l’evento di San Valentino del gioco è programmato per il 14-18 febbraio. Anche i leggendari Pokémon Eoni Latios e Latias tornano nei Raid a cinque stelle fino al 20 febbraio.