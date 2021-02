Gli sconti lanciati da Esselunga nel periodo corrente sono davvero pazzeschi, poiché puntano a scontare un prodotto che tanti di noi avrebbero voluto acquistare nel corso degli ultimi mesi, ma che è sempre sembrato leggermente sovraprezzato rispetto alla sua qualità effettiva.

Il risparmio è garantito dalla cosiddetta offerta tech, ovvero una promozione legata al singolo prodotto, ed applicata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda o altrove in Italia. Le scorte sono sfortunatamente limitate, ciò sta a significare che avrete pochissimo tempo a disposizione per godere della possibilità di accesso, anzi rischiate di non trovare più disponibilità nel momento in cui deciderete di recarvi in negozio.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, sono completamente gratis e sono disponibili per ogni utente in Italia sul nostro canale Telegram dedicato.

Esselunga: il volantino riserva piacevoli sorprese agli utenti

Il volantino Esselunga affonda interamente le proprie radici nel mondo del Samsung Galaxy A71, uno smartphone dalla qualità complessivamente eccellente, con il quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di accedere a buona prestazioni generali, dietro il pagamento di 299 euro circa per la versione da 64GB di memoria interna.

La scheda tecnica dimostra l’ottima qualità generale di un prodotto che di listino costa molto di più, i suoi plus sono rappresentati da un ampio display AMOLED da ben 6,7 pollici, una batteria che con i suoi 4500mAh riesce a garantire ottimi risultati, ed un comparto fotografico composto da 4 sensori nella parte posteriore.

Le informazioni del caso sono raggiungibili sul sito ufficiale di esselunga.