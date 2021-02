Coop avvicina le proprie offerte alle ottime proposte di Esselunga e della concorrenza in generale, proponendo al pubblico italiano alcuni smartphone a prezzi molto allettanti, o comunque in linea generale più economici rispetto al listino del periodo attuale.

Il volantino, a differenza di quanto apprezzato e discusso in passato, risulta essere attivo solamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per completare l’acquisto vi potrete affidare esclusivamente all’e-commerce, ricevendo la merce gratuitamente a domicilio nel momento in cui spenderete (anche cumulando più prodotti) più di 19 euro. Il Tasso Zero potrà essere richiesto con una spesa superiore ai 199 euro, come preso la concorrenza.

Coop: il volantino è incredibile ed è alla portata di tutti

Con Coop non si scherza, scorrendo il sito ufficiale spuntano tantissimi sconti, applicati sia sulla fascia alta, come ad esempio un iPhone 12 brandizzato TIM da 64GB di memoria interna, a 939 euro, per scendere poi verso i modelli più economici del mercato.

Gli utenti che vorranno spendere il minimo indispensabile, potranno difatti acquistare Alcatel 3L, Motorola G8 Plus, Motorola E5 Plus, Samsun Galaxy S7, Huawei P Smart Z, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y6P, Samsung Galaxy A41 o Huawei P40 Lite E, avendo la certezza di non dover pagare una cifra superiore ai 299 euro.

