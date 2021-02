A quanto pare TIM non vuole proprio fermarsi, sta infatti lanciando nuove offerte pensate per alcuni clienti target, vediamo insieme le migliori e le più convenienti.

Palinsesto ricco

TIM Wonder SIX

L’offerta in questione offre minuti ed SMS illimitati verso tutti, con 70Gb di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il prezzo è di 9,99€ mensili con un 25 euro di costi aggiunti composti da 20€ di traffico prepagato incluso e 5€ di attivazione (da pagare in contati al vettore che consegna la SIM), l’offerta è disponibile per i clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full.

TIM Wonder

Minuti illimitati verso tutti.

verso tutti. 50 Giga di Internet in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.

di Internet in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Costo mensile: 9,99€.

Attivabile dai nuovi clienti con portabilità solo da ho. Mobile e Lycamobile.

Costi in più: 20€ di traffico prepagato e 5€ di attivazione, da pagare in contati al vettore che consegna la SIM.

TIM Base e Chat inclusi senza costi se si mantiene attiva l’offerta.

TIM Special LE

In questo caso l’offerta offre minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri sia rete fissa che mobile nazionale, 70Gb di traffico dati in rete LTE con massima velocità in Download fino a 150Mbps e upload 75Mbps, non sono previsti costi di attivazione e la SIM è disponibile al prezzo di 10 euro solo nei negozi aderenti su SIM TIM Card Limited Edition e per i clienti con portabilità da da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink.