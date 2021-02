TIM è ancora una volta protagonista con le sue tariffe per il mercato della telefonia mobile. Il provider italiano mette a disposizione non una ma due offerte dedicate a tutti coloro che attiveranno una nuova SIM card. Il provider conferma la sua iniziativa Steel Pro e lancia una inedita tariffa, la Gold Pro.

TIM, le migliori iniziative per chiamate e sino a 70 Giga in 4G

Una delle classiche promozioni di TIM anche per il mese di Febbraio è la Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione 50 Giga per navigare in internet. Al tempo stesso gli utenti riceveranno anche minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La nuova tariffa di TIM è la Gold Pro. La promozione in questione prevede sempre un pacchetto composto dalla componente internet più la componente per le telefonate. I clienti, in questa circostanza, avranno 70 Giga per internet più minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro al mese.

Sia nell’una che nell’altra circostanza, gli abbonati di TIM dovranno aggiungere un prezzo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

Tra le condizioni per l’attivazione vi è la portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori low cost. I clienti interessati a queste due ricaricabili devono recarsi in uno degli store ufficiali del gruppo in Italia. Non è possibile la sottoscrizione online delle seguenti offerte.