Sembra che Samsung abbia decisamente cambiato marcia per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti per i propri smartphone.

Infatti, dopo poche settimane dall’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11 per il Galaxy Note 10 Lite, ora l’azienda sudcoreana sta rilasciando un altro aggiornamento del firmware per lo stesso dispositivo. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Note 10 Lite ha ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2021

Si tratta ovviamente di un update di minor peso, che migliora la sicurezza del telefono con l’aggiunta delle patch di sicurezza di febbraio 2021. Il firmware N770FXXS7DUB1 è in fase di distribuzione in Europa, ma sembra che il rilascio sia limitato alla Francia per il momento, con gli altri paesi che dovrebbero vederne presto l’arrivo.

Samsung ha dichiarato che le patch di sicurezza di febbraio 2021 affrontano le vulnerabilità che sono state trovate. Per controllare la presenza dell’aggiornamento sui vostri dispositivi, sarà sufficiente aprire le impostazioni e controllare alla voce “Aggiornamento Software“.

Vi ricordo che il dispositivo Galaxy Note 10 Lite monta uno schermo da 6.7 pollici in risoluzione Full HD+, un processore Exynos 9810 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.7 GHz e ha un processore grafico Mali G72 MP18. Abbiamo poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite l’ausilio di una microSD. All’interno del dispositivo troviamo una batteria da 4500 mAh non removibile.