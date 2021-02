L’intento di dar vita a degli smartphone con display dalle dimensioni particolarmente ampie e di conseguenza privi di interruzioni continua a indurre i vari colossi a impegnarsi nella ricerca di soluzioni da adottare per trovare nuove collocazioni alle varie componenti, come la fotocamera frontale. Proprio la fotocamera frontale è stata protagonista indiscussa di una serie di innovazioni che hanno consentito alle aziende di sfoggiare dispositivi particolari. Alla ZTE si deve il rilascio del primo smartphone con fotocamera inserita sotto il display e a Xiaomi, ad esempio, possono essere attribuiti numerosi brevetti che vedono la fotocamera riposta all’interno di un modulo pop-up da far emergere soltanto quando necessario. OnePlus, però, si dimostra contro corrente e opta per una nuova soluzione che vede la fotocamera inserita nella cornice dello smartphone.

OnePlus pensa a uno smartphone con fotocamera frontale nella cornice!

Soltanto pochi giorni fa OnePlus ha ottenuto un brevetto che mostra una nuova soluzione tramite la quale potrebbe procedere con la creazione di uno smartphone dal display ampio e senza interruzioni senza dover far ricorso a tecnologie costose o particolari per lo spostamento della fotocamera frontale, come quella che prevede l’inserimento del sensore sotto il display.

OnePlus propone un’idea che potrebbe essere più semplice da attuare e meno costosa secondo la quale sarebbe possibile inserire il sensore della fotocamera frontale all’interno della cornice dello smartphone. L’utente potrebbe così usufruire di una superficie d’utilizzo dalle dimensioni non indifferenti e del tutto priva di notch o fori che andrebbero a interrompere lo schermo. Non è chiaro se e quando OnePlus metterà in pratica quanto brevettato ma resta comunque interessante osservare i brevetti e prendere consapevolezza di quelle che potrebbero essere le capacità delle varie aziende.