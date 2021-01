Giusto qualche giorno fa Samsung ha mostrato le immagini di un laptop che non è passato inosservato per via di un particolare, cioè la presenza della fotocamera frontale inserita sotto il display. Il colosso con la sua mossa ha dato modo di intuire che la tanto apprezzata nuova tecnologia che prevede l’inserimento del sensore della fotocamera frontale dei dispositivi sotto il display potrebbe non essere esclusiva degli smartphone. Samsung, che da tempo mostra particolare interesse nei confronti della tecnologia introdotta per la prima volta in mercato dall’azienda ZTE con il dispositivo Axon 20 5G, potrebbe quindi non limitarsi a procedere presto con il lancio di un nuovo smartphone con fotocamera sotto il display e dar vita anche a un laptop, ma non è tutto. Le notizie più recenti danno prova della possibilità di assistere all’introduzione della novità anche sulle TV Samsung.

Samsung: la fotocamera sotto il display potrebbe caratterizzare anche le prossime TV!

A sostenere la possibilità di assistere al lancio di TV Samsung con fotocamera sotto il display è un brevetto registrato da Samsung Display che, oltre a far riferimento alla produzione di display OLED per smartphone e ai display per i laptop, cita anche i pannelli dedicati alle TV.

Il documento lascia intuire, dunque, che nel corso dei prossimi mesi il colosso potrebbe continuare a lavorare sui dispositivi in questione e darci modo di conoscerli dal vivo. Non è ancora chiaro, però, quale sarà il primo device con fotocamera sotto il display che Samsung intende lanciare nel corso dell’anno.