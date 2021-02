Il noto produttore di smartphone Motorola ha da poco presentato per il mercato mobile un nuovo dispositivo appartenente alla fascia entry-level. Si tratta del nuovo Motorola Moto E6i e quest’ultimo è dotato di una versione più leggera del sistema operativo di casa Google, cioè Android Go.

Motorola Moto E6i è ufficiale: ecco le caratteristiche

Il nuovo dispositivo di casa Motorola, come già accennato, dispone del software Android Go. Quest’ultimo, in particolare, è disponibile nella versione 10 e permette di avere delle performance piuttosto adeguate nonostante siano presenti delle specifiche tecniche di fascia bassa. Il processore, ad esempio, è il SoC Unisoc Tiger SC9863A, mentre l’unico taglio di memoria disponibile è pari a 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno con possibilità di espandere la memoria tramite una scheda microSD.

Il design e l’aspetto estetico sono invece per così dire anacronistici. La parte frontale è infatti occupata da un display con una diagonale da 6.1 pollici in risoluzione HD+ con un notch a goccia centrale e le cornici attorno al display sono molto pronunciate (soprattutto quella inferiore). La parte posteriore dello smartphone ospita invece un sensore biometrico per lo sblocco integrato nel logo posto al centro, due sensori fotografici più un flashLED posti verticalmente sul lato sinistro e lo speaker audio posto in basso.

Le fotocamere, in particolare, sono da 13+2 megapixel, mentre la fotocamera frontale per i selfie è da 5 megapixel. Lato autonomia, troviamo una batteria da 3000 mAh ed è possibile ricaricarla tramite una porta microUSB ad una potenza massima di 10W. Il nuovo Motorola Moto E6i sarà disponibile nelle colorazioni Titanium Gray e Pink per il mercato brasiliano ad un prezzo di circa 170 euro al cambio attuale.